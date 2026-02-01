Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-10°
Срд, 18
-9°
Чтв, 19
-3°
ЦБ USD 76.62 -0.57 17/02
ЦБ EUR 91.04 -0.52 17/02
Нал. USD 77.00 / 77.00 17/02 08:00
Нал. EUR 91.45 / 92.00 17/02 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
337
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
913
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 412
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 997
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Дополнительное время

Сводные братья Женька и Тема недолюбливают друг друга, несмотря на игру в одной хоккейной команде и жизнь под одной крышей. Профессор Максим Муромцев, он же отец Темы, работает над машиной времени. Оказавшись в его лаборатории, ребята случайно переносятся в 1999 год, где встречают 12-летнего Вадима Шипачева — будущего звездного хоккеиста и главного кумира Женьки. Теперь ребята должны успеть помочь Вадиму поверить в себя и следовать мечте до того, как они смогут вернуться в настоящее, чтобы привести свою команду к победе.

Режиссёр
Руслан Бальтцер
Актёры
Роман Курцын, Анна Хилькевич, Дмитрий Певцов, Ольга Торощина, Михаил Шульц, Феодор Кирсанов, Дмитрий Калихов, Климентий Кривоносенко, Александр Овечкин, Варвара Майорова
Премьера
19 февраля 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Научная фантастика, Спортивный фильм

Еще в кино

Кино
Здесь был Юра
Кино
Кит-убийца
Кино
Улыбка. Зарождение зла
Кино
Посторонний
Кино
Рай под ногами матерей-2: Письмо матери
Кино
Первая
Кино
Счастлив, когда ты нет
Кино
Верни меня из мертвых
Кино
Два, три, призрак, приди!
Кино
TheatreHD: Быстрые свидания
Кино
Золотой дубль
Кино
Спасти бессмертного