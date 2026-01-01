Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 31
-13°
Вск, 01
-17°
Пнд, 02
-20°
ЦБ USD 75.73 -0.3 31/01
ЦБ EUR 90.47 -0.51 31/01
Нал. USD 76.07 / 76.85 31/01 16:30
Нал. EUR 90.61 / 91.70 31/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
Вчера 16:30
293
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 448
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 933
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 286
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Король и Шут. Навсегда

«Король и Шут. Навсегда» — это музыкальное приключенческое фэнтези. Действие разворачивается в сказочном мире легендарной рок-группы: персонажи любимых песен предстанут в облике друзей, помощников и смертельных врагов Горшка и Князя. Главный антагонист фильма — герой песни «Некромант» группы «Король и Шут».

Режиссёр
Рустам Мосафир
Актёры
Константин Плотников, Влад Коноплев, Илья Гришин, Дарья Мельникова, Вера Вольт, Илья Хвостиков, Евгений Антонов, Артур Панов, Вячеслав Юровских, Игорь Усачев
Премьера
19 февраля 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Приключение, Фэнтези, Мюзикл

Еще в кино

Кино
Арт-лекторий: Кокошка: Жизнь для искусства
Кино
Золотой дубль
Кино
Отпуск по семейным обстоятельствам