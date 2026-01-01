«Король и Шут. Навсегда» — это музыкальное приключенческое фэнтези. Действие разворачивается в сказочном мире легендарной рок-группы: персонажи любимых песен предстанут в облике друзей, помощников и смертельных врагов Горшка и Князя. Главный антагонист фильма — герой песни «Некромант» группы «Король и Шут».
- Режиссёр
- Рустам Мосафир
- Актёры
- Константин Плотников, Влад Коноплев, Илья Гришин, Дарья Мельникова, Вера Вольт, Илья Хвостиков, Евгений Антонов, Артур Панов, Вячеслав Юровских, Игорь Усачев
- Премьера
-
19 февраля 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези, Мюзикл