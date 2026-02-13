Рязань
Стало известно, сколько этажей будет у строящегося дома в центре Рязани
«Целью внесения изменений в проект планировки территории является повышение предельной высоты объекта капитального строительства. Архитектурно-планировочная структура проектируемого здания основана на стремлении максимально эффективно использовать его полезные площади и высоту, наиболее удобную при эксплуатации. Проект полностью соответствует всем требованиям введенных градостроительных регламентов», — отметила Ольга Смирнова.

Представитель застройщика рассказала, что первоначальный проект разрабатывался на основании действующих на 2022 год нормативных документов. Ранее наибольшая высота зданий и сооружений на участках составляла 10 метров. Смирнова объяснила, что теперь можно изменить характеристики строящегося здания на основании постановления регправительства от октября 2025 года «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание Мальшинской богадельни», а также внесенных в июле 2025 года изменений в требования к градостроительным регламентам в границе исторического поселения (участок попал в зону «Особо ценная среда»). По данным документам, на участках для будущего дома разрешается строить объекты высотой не более 18 и 23 метров соответственно.

Ольга Смирнова отметила, что принято решение учитывать наиболее строгие регламенты, поэтому максимальную высоту дома намерены сделать на уровне 18 метров. Объект станет пятиэтажным.

Ранее редакция РЗН. Инфо писала, что у строящегося дома начал появляться четвертый этаж, которого на изначальном плане не было. Напомним, в 2011 году участок внесли в программу развития территорий как площадку перспективного развития. Дом, прежде располагавшийся там, снесли в апреле 2022 года.