В центре Рязани снесли 11-квартирный дом

Кирпичный дом 1953 года постройки находился на перекрестке улиц Свободы и Маяковского.

В центре Рязани снесли 11-квартирный дом. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях в пятницу, 1 апреля.

Кирпичный дом 1953 года постройки находился на перекрестке улиц Свободы и Маяковского. В 2011 году территория дома вошла в программу развития территорий как площадка перспективного развития.

В 2015 году на публичных слушаниях инвесторы представили проект развития территории. Застройщик обещал построить здание на 61 человека с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной парковкой под всем участком площадью 0,24 га.

В четверг, 31 марта, рабочие подтвердили корреспонденту РЗН. Инфо, что готовят площадку к сносу дома.