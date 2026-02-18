В мэрии рассказали, как борются с вандализмом в Рязани

На комитете подвели итоги 2025 года. Представители мэрии рассказали, что осенью 2025 года в рязанских школах прошла серия профилактических мероприятий для старшеклассников и их родителей. Почти 90 встреч — классные часы, родительские собрания, беседы с полицией и волонтерами — были посвящены тому, почему нельзя портить общественное имущество и чем грозит участие в актах вандализма. В организации помогали представители мэрии, комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранители и волонтеры центра «Мой выбор». Еще одной задачей стала уборка с фасадов домов надписей с рекламой наркотиков.

В Рязани рассказали, как боролись с подростковым вандализмом, и о планах на борьбу с ним в 2026 году. Информацию предоставили в мэрии на комитете по соцвопросам гордумы 18 февраля.

На комитете подвели итоги 2025 года. Представители мэрии рассказали, что осенью 2025 года в рязанских школах прошла серия профилактических мероприятий для старшеклассников и их родителей. Почти 90 встреч — классные часы, родительские собрания, беседы с полицией и волонтерами — были посвящены тому, почему нельзя портить общественное имущество и чем грозит участие в актах вандализма. В организации помогали представители мэрии, комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранители и волонтеры центра «Мой выбор».

Еще одной задачей стала уборка с фасадов домов надписей с рекламой наркотиков. Их закрашивают сотрудники районных префектур, народные дружинники, активисты ТОС, представители управляющих компаний и волонтеры.

Только за октябрь-декабрь 2025 года провели 57 таких рейдов. Нашли и закрасили больше 1,5 тысячи подобных надписей. Управляющие компании самостоятельно убрали еще более 2,5 тысячи подобной рекламы. Всего за 2025 год закрашено 11 тысяч 673 надписи — почти на 30% больше, чем годом ранее.

За 2025 год волонтеры центра «Мой выбор» вместе с полицейскими провели 19 акций «Чистые стены» (из них четыре — в конце года). В результате убрали 1284 надписи с фасадов, остановок и других общественных мест.

Также в горадминистрации рассказали, что 2025 году к ответственности за нанесение пронаркотических надписей привлекли девять человек — в Советском, Октябрьском, Московском и Железнодорожном районах. Годом ранее таких задержаний не было.

Система «Инцидент Менеджмент», которая отслеживает сообщения в соцсетях, зафиксировала 20 актов вандализма за 2025 год. Среди них — сломанные туалеты на Лыбедском бульваре, разбитая остановка у ТЦ «Европа», испорченные лавочки в парке Скобелева, поврежденная новогодняя инсталляция на площади Победы и другие.

В отчете заверили, что ремонт проводят в краткие сроки. Там, где работы требуют сезонных условий (например, закраска граффити в парках), их внесли в план на теплый период 2026 года. Ремонт информационного табло на остановке «Новоселов 54» также запланирован на 2026 год.

Помимо этого, администрация для борьбы с вандалами запланировала: