Названы артисты, которые выступят на Масленицу в Рязани
Масленичные гуляния «Рязань Жарит» пройдут 21 февраля с 10:00 до 18:00 на Лыбедском бульваре. Организатор — компания «Лина» (бренд «С пылу с жару»). Для гостей будет работать ярмарка мастеров. На Лыбедском бульваре выступят рязанские коллективы и звездные гости: Марьяна Локель, Влад Кобяков, Вау Вероника, этно-рок группа «ДХ» и группа ВЕLОВОКА. Как отметили в мэрии, рязанцы смогут попробовать блины на любой вкус — от сладких до мясных, а также горячий чай из гигантского 200-литрового самовара. Возрастное ограничение — 0+.

Названы артисты, которые выступят на Масленицу в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Масленичные гуляния «Рязань Жарит» пройдут 21 февраля с 10:00 до 18:00 на Лыбедском бульваре. Организатор — компания «Лина» (бренд «С пылу с жару»).

Для гостей будет работать ярмарка мастеров. На Лыбедском бульваре выступят рязанские коллективы и звездные гости: Марьяна Локель, Влад Кобяков, Вау Вероника, этно-рок группа «ДХ» и группа ВЕLОВОКА.

Как отметили в мэрии, рязанцы смогут попробовать блины на любой вкус — от сладких до мясных, а также горячий чай из гигантского 200-литрового самовара.

Небольшие праздничные точки будут работать в каждом районе города: Лесопарк, ЦПКиО, сквер МАУДО «РГДДТ», ДК «Приокский», КДЦ «Октябрь», МБУК «МКЦ».

Ранее в администрации обсудили подготовку к мероприятию. Сообщалось, что на Лыбедском бульваре установят сцену, на которой выступят рязанские творческие коллективы и приглашенные артисты.

Возрастное ограничение — 0+.

Фото в галерее: администрация Рязани.