В Рязани 21 февраля пройдут масленичные гуляния
В Рязани 21 февраля пройдут масленичные гуляния. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Главная площадка праздника — Лыбедский бульвар. Отмечается, что гостей ждет развлекательная программа.
В горадминистрации обсудили подготовку к мероприятию. Совещание провели заместители главы администрации Евгения Власова, Екатерина Зимина и Жанна Булатова. Они поручили руководителям подведомственных структур организовать подготовку к празднику.
Возрастное ограничение — 0+.