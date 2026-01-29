В Рязани 21 февраля пройдут масленичные гуляния

Главная площадка праздника — Лыбедский бульвар. Отмечается, что гостей ждет развлекательная программа. В горадминистрации обсудили подготовку к мероприятию. Совещание провели заместители главы администрации Евгения Власова, Екатерина Зимина и Жанна Булатова. Они поручили руководителям подведомственных структур организовать подготовку к празднику.