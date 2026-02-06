Рязанцам рассказали, как в этом году пройдет Масленица

В этом году Масленичные гуляния в Рязани пройдут с 17 по 22 февраля. Всего запланировано 16 основных мероприятий, посвященных сохранению традиций и культурного наследия. Об этом сообщили в городской администрации.

Главный праздник состоится 21 февраля на Лыбедском бульваре с 10:00 до 18:00. Там установят сцену, на которой выступят рязанские творческие коллективы и приглашенные артисты. Гостей ждут ярмарочная торговля, мастер-классы, спортивные и игровые площадки.

Небольшие праздничные точки будут работать в каждом районе города: Лесопарк, ЦПКиО, сквер МАУДО «РГДДТ», ДК «Приокский», КДЦ «Октябрь», МБУК «МКЦ».

Для безопасности жителей и гостей будут дежурить экипажи скорой помощи, пожарные, спасатели, народные дружинники и оперативная группа КЧС и ОПБ администрации города.