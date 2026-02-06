Рязань
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
42 минуты назад
107
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
831
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 394
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 515
Рязанцам рассказали, как в этом году пройдет Масленица
В этом году Масленичные гуляния в Рязани пройдут с 17 по 22 февраля. Всего запланировано 16 основных мероприятий, посвященных сохранению традиций и культурного наследия. Об этом сообщили в городской администрации.

Главный праздник состоится 21 февраля на Лыбедском бульваре с 10:00 до 18:00. Там установят сцену, на которой выступят рязанские творческие коллективы и приглашенные артисты. Гостей ждут ярмарочная торговля, мастер-классы, спортивные и игровые площадки.

Небольшие праздничные точки будут работать в каждом районе города: Лесопарк, ЦПКиО, сквер МАУДО «РГДДТ», ДК «Приокский», КДЦ «Октябрь», МБУК «МКЦ».

Для безопасности жителей и гостей будут дежурить экипажи скорой помощи, пожарные, спасатели, народные дружинники и оперативная группа КЧС и ОПБ администрации города.