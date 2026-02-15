Рязань
В Рязани снова отключили отопление из-за ремонта на трубопроводе
Для проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода на улице Черновицкой с 9:45 15 февраля подачу тепла приостановили по следующим адресам:

  • улица Островского, дома №№ 23/2, 24 корпус 1, 26, 26 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28, 29, 30/9, 31, 31 корпус 1, 32 корпус 2, 32/14, 33, 34, 34 корпус 1, 35/11, 36, 36 корпус 1, 37/16, 38, 38 корпус 1, 39, 40, 40 корпус 1, 41, 42, 43, 45, 46, 47/1, 48/77, 49Б;
  • улица Черновицкая, дома №№ 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 7, 7 корпус 1, 10, 12, 18;
  • проезд Гоголя, дома №№ 2, 3, 4, 4А, 7;
  • улица Стройкова, дома №№ 67, 67 корпус 1, 69, 69 корпус 1, 71.

В зону отключения попали школы №№ 19, 33, 42, детские сады №№ 71, 80, 85, 87, 88, кардиодиспансер, роддом № 2.

В посте не уточнили, когда подачу тепла восстановят. Сказано, что список адресов может пополняться.

Напомним, из-за ремонта трубопровода на улице Черновицкой отопление и горячую воду отключали 12 и 14 февраля.