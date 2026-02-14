В Горроще отключили отопление и горячую воду

В микрорайоне Горроща в Рязани временно приостановили подачу отопления и горячей воды. Ограничения связаны с ремонтными работами на участке магистрального трубопровода, сообщили в городских теплосетях.

По данным ресурсоснабжающей организации, подача теплоносителя ограничена до 16:00 на улицах Гоголя, Островского, Черновицкой и Стройкова.

Также временно без отопления и горячей воды остались Рязанский областной клинический кардиологический диспансер и Городской клинический родильный дом № 2.