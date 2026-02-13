В Рязани завершили ремонт тепломагистрали на улице Черновицкой

Отмечается, что поврежден был участок трубопровода около дома № 5 по улице Черновицкой. Ограничили подачу тепла потребителям в 11:25 12 февраля. После завершения ремонтных работ в 03:25 13 февраля приступили к заполнению сетей. На данный момент отопление и горячая вода в домах есть.

В Рязани завершили ремонт тепломагистрали на улице Черновицкой. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».

Отмечается, что поврежден был участок трубопровода около дома № 5 по улице Черновицкой.

Ограничили подачу тепла потребителям в 11:25 12 февраля. После завершения ремонтных работ в 03:25 13 февраля приступили к заполнению сетей.

На данный момент отопление и горячая вода в домах есть.

«После завершения работ по восстановлению теплоснабжения необходимо проверить внутридомовую систему на предмет завоздушивания. Если после возобновления подачи отопления в батареи остаются холодными или недостаточно теплыми, это может свидетельствовать о наличии воздуха в системе. В таком случае необходимо обратиться в управляющую компанию», — уточнили в посте.

Напомним, отопления и горячей воды не было на шести улицах, а также в школах, детских садах, медучреждениях.

Фото: МУП «РМПТС».