В Рязани 12 февраля отключат отопление и воду по нескольким адресам

12 февраля с 08:30 до 19:00 в Рязани отключат отопление и горячее водоснабжение из-за устранения повреждения на тепломагистрали в районе дома № 5 по улице Черновицкой. Об этом сообщили в МУП «РМПТС».

Под отключение попадут дома по улицам Черновицкая, Гоголя, Островского, Стройкова, а также по проездам Гоголя и Островского.

В список также вошли социальные объекты: школы № 19, 33, 42, детские сады № 71, 80, 81, 85, 87, 88, 99, областной клинический кардиологический диспансер, роддом № 2 и технологический колледж на проезде Гоголя.

В ресурсоснабжающей организации уточнили, что перечень адресов могут скорректировать. По вопросам жители могут обратиться по телефону: 55-05-86.