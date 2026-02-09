Россияне сообщили о сбое в работе Telegram
Жалобы поступили в понедельник, 9 февраля. По словам пользователей, в приложении не загружаются фото и видео, а также не отправляются сообщения. Согласно данным Downdetector, за сутки зарегистрировано более тысячи жалоб.
