Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-10°
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
ЦБ USD 77.65 0.6 10/02
ЦБ EUR 92.01 0.96 10/02
Нал. USD 77.18 / 77.40 10/02 14:10
Нал. EUR 92.02 / 92.36 10/02 14:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
506
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 042
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 233
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 068
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме назвали причину замедления Telegram
По мнению депутата Андрея Свинцова, блокировка Telegram вызвана тем, что мессенджер не полностью выполняет требования законодательства РФ, взаимодействует с РКН, а делает это «через губу», то есть «Telegram такой великий, а Россия такая в лаптях». «Так дело не пойдет. Если [Telegram] хочет присутствовать и зарабатывать в России миллиарды долларов, мы не против. Все возможности для этого есть. Но необходимо соблюдать российское законодательство», — заявил Свинцов. Он добавил, что компания должна физически присутствовать в России, платить налоги, но «сейчас в бюджете не чувствуются эти деньги».

В Госдуме назвали причину замедления Telegram. Об этом сообщил 10 февраля депутат Андрей Свинцов «Осторожно, новости».

По его мнению, блокировка Telegram вызвана тем, что мессенджер не полностью выполняет требования законодательства РФ, взаимодействует с РКН, а делает это «через губу», то есть «Telegram такой великий, а Россия такая в лаптях».

«Так дело не пойдет. Если [Telegram] хочет присутствовать и зарабатывать в России миллиарды долларов, мы не против. Все возможности для этого есть. Но необходимо соблюдать российское законодательство», — заявил Свинцов.

Он добавил, что компания должна физически присутствовать в России, платить налоги, но «сейчас в бюджете не чувствуются эти деньги».

«Если РКН принял решение отправить им очередной сигнал, то это так, я полностью поддерживаю. Надо мягко заставлять выполнять российское законодательство», — уточнил Свинцов.

Он также выразил мнение, что техническая и юридическая дискуссия продлится еще полгода — в течение этого времени будет решаться вопрос о полной блокировке мессенджера. Официальной информации пока нет, уточнили в посте.

Ранее в РБК сообщили, что Роскомнадзор начал замедлять Telegram.