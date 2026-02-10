В Госдуме назвали причину замедления Telegram

В Госдуме назвали причину замедления Telegram. Об этом сообщил 10 февраля депутат Андрей Свинцов «Осторожно, новости».

По его мнению, блокировка Telegram вызвана тем, что мессенджер не полностью выполняет требования законодательства РФ, взаимодействует с РКН, а делает это «через губу», то есть «Telegram такой великий, а Россия такая в лаптях».

«Так дело не пойдет. Если [Telegram] хочет присутствовать и зарабатывать в России миллиарды долларов, мы не против. Все возможности для этого есть. Но необходимо соблюдать российское законодательство», — заявил Свинцов.

Он добавил, что компания должна физически присутствовать в России, платить налоги, но «сейчас в бюджете не чувствуются эти деньги».

«Если РКН принял решение отправить им очередной сигнал, то это так, я полностью поддерживаю. Надо мягко заставлять выполнять российское законодательство», — уточнил Свинцов.

Он также выразил мнение, что техническая и юридическая дискуссия продлится еще полгода — в течение этого времени будет решаться вопрос о полной блокировке мессенджера. Официальной информации пока нет, уточнили в посте.

Ранее в РБК сообщили, что Роскомнадзор начал замедлять Telegram.