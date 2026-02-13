Названа возможная причина смертельного пожара, в котором погибла рязанская семья

Рязанцы сообщили, что погибшая при пожаре семья в Шиловском районе жила без газа. Об этом читатели рассказали РЗН. инфо.

Местные жители, знакомые с погибшими, заявили, что семье отключили газ из-за возникшего долга. Когда именно это произошло, не уточняется. Соседи предполагают, что грелась семья самостоятельно установленным газовым баллоном, что впоследствии стало причиной трагедии. Какого размера был долг, неизвестно.

Редакция РЗН. инфо попыталась взять комментарий у администрации Шиловского района, однако получить ответ не удалось.

Напомним, пожар в селе Желудево произошел 11 февраля. Сгорел деревянный жилой дом. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Позже в прокуратуре сообщили о погибших людях. Выяснилось, что при тушении пожара обнаружили тела четырех человек: семейной пары и двоих детей 2019 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).