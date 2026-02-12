В Рязанской области произошел пожар с пострадавшими

Пожар произошел в селе Желудево Шиловского района ночью 11 февраля. Информация диспетчеру поступила в 22:45. Горел жилой деревянный дом. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Есть пострадавшие, информация о них уточняется. На тушение выезжали четыре человека и две спецмашины.

