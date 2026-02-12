Появились кадры с места смертельного пожара в Рязанской области

Пожар произошел в селе Желудево Шиловского района ночью 11 февраля. Горел жилой деревянный дом. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В прокуратуре сообщили, что в результате во время пожара погибли люди. Организована проверка.