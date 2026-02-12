При пожаре в Рязанской области погибла семейная пара с двумя детьми

По данным следствия, 12 февраля при тушении пожара в доме в селе Желудево Шиловского района обнаружили тела четырех человек. Личности погибших установлены — это проживающая в доме семейная пара и двое их детей 2019 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи с участием криминалистов и экспертов осмотрели место происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара и гибели людей.

Напомним, информация о пожаре в жилом доме поступила диспетчеру в 22:45 11 февраля. На тушение выезжали четыре человека и две спецмашины. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Прокуратура организовала проверку.