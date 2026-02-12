Рязань
Паводок может затопить 17 муниципалитетов в Рязанской области
Паводок может затопить 17 муниципалитетов в Рязанской области. Об этом 12 февраля в ходе публичного отчета сообщил первый зампредседателя правительства региона Денис Боков.

По предварительным данным, в 2026 году ожидается значительный подъем воды. Более точные прогнозы специалисты подготовят в начале марта, подчеркнул Боков.

В зону возможного подтопления попадают населенные пункты в 17 муниципалитетах. Кроме того, под угрозу могут попасть 21 низководный мост и три капитальных моста.

Для ликвидации последствий паводка сформируют опергруппу общей численностью до трех тысяч человек и до 1200 единиц техники. На территории области подготовлены 58 пунктов временного размещения, рассчитанных на 3500 человек.

Также зампред правительства рассказал, что на мероприятия, связанные с профилактикой и ликвидацией последствий половодья, в областном бюджете предусмотрено 179 миллионов рублей. Дополнительно почти миллиард рублей зарезервирован на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Ранее власти сообщили, что перед паводком из парков Рязани вывезут имущество.

Губернатор сообщал, что к работе привлечены свыше трех тысяч человек, более тысячи единиц техники, 44 плавсредства и 23 БПЛА.