В Рязанской области усилили подготовку к половодью

Власти Рязанской области усиливают работу с жителями, которые могут попасть в зону подтопления весной 2026 года из-за масштабного половодья. Губернатор Павел Малков сообщил, что в каждом муниципалитете созданы оперативные группировки из более 3000 человек, задействовано свыше 1000 единиц техники, 44 плавсредства и 23 БПЛА. Подготовлено 52 пункта временного размещения. Малков отметил, что из-за большого количества снега и промерзшей земли половодье будет серьёзным. Разработана программа работы с населением и обеспечена транспортная доступность территорий, чтобы жители не чувствовали себя брошенными.

Власти Рязанской области усиливают работу с жителями населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне подтопления во время весеннего половодья. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на заседании правительства региона.

Из-за обильных снегопадов и промерзшей земли половодье в 2026 году прогнозируется масштабным. Для реагирования на возможные ситуации в каждом муниципалитете сформированы оперативные группировки. К работе привлечены свыше трех тысяч человек, более тысячи единиц техники, 44 плавсредства и 23 БПЛА. Подготовлены 52 пункта временного размещения.

«Земля промерзла, снега много. Половодье будет достаточно серьезным. Мы прогнозируем, какие населенные пункты окажутся в зоне подтопления, разработали программу работы с населением и обеспечили транспортную доступность. Главное — чтобы жители не чувствовали себя брошенными», — подчеркнул Малков.

По предварительным данным, в зону возможного подтопления могут попасть поселки Мехзавода и Борки, а также улицы Затинная, Рыбацкая и Лесопарковая. В Лесопарке и на территории Рязанской ВДНХ закрепят стационарные сооружения и вывезут имущество.

