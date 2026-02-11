Рязань
Перед паводком из парков Рязани вывезут имущество
В Рязани начнут подготовку к весеннему паводку, из Лесопарка и Торгового городка вывезут имущество. Об этом 11 февраля на заседании регионального правительства сообщил мэр города Борис Ясинский.

Губернатор Павел Малков отметил, что подобные меры не являются чем-то необычным — город не раз сталкивался с подтоплениями в прошлом. При этом он подчеркнул важность сохранения инфраструктуры любимых горожанами мест отдыха.

«Ничего страшного в этом нет, много раз это происходило в истории. Но уж больно там красиво, для многих это стало любимым местом в городе. Надо, чтобы не пострадала вся эта красота», — сказал глава региона.

При подготовке к периоду паводка все вывозимое имущество будет перемещено с территорий парков, а объекты, которые невозможно переместить, надежно закрепят, сообщил Ясинский. Будет организован ежедневный мониторинг обстановки. При необходимости развернут мостовые переходы, лодочные переправы и пункты временного размещения жителей. После схода воды в Лесопарке и на территории Рязанской ВДНХ начнутся восстановительные работы.

Губернатор предложил провести заплыв на сапах в затопленной части Лесопарка — подобное мероприятие уже проходило в 2024 году.

Напомним, в 2024 году вода дошла до фонтана и торговых павильонов в рязанской ВДНХ. Также была полностью затоплена улица Лесопарковая, ее перекрывали.