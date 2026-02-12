Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
550
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
894
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 651
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 461
А что в кино? «Сказка о царе Салтане», «Счастлив, когда ты нет» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фэнтези «Сказка о царе Салтане» (Россия). По мотивам сказки Александра Пушкина. Царь Салтан влюбляется в простую и добрую девушку Аннушку и берёт её в жёны. Завистливые сёстры и мачеха плетут интриги и подменяют царские письма, из-за чего Аннушку с новорождённым сыном объявляют изменниками и отправляют на верную гибель в бочке посреди океана.

Драма «Первая» (Россия). Паша пытается удержать на плаву унаследованный ночной клуб и собственную жизнь, в которой давно нет чувств. Всё меняется, когда он увлекается подругой близкого человека — эта встреча становится началом болезненного и разрушительного опыта первой любви.

Комедийная мелодрама «Счастлив, когда ты нет» (Россия). Он и она — люди со сложными характерами и запутанной личной жизнью. Случайное знакомство начинается с взаимной неприязни, но быстро перерастает в отношения, которые приносят больше раздражения, чем радости. Вопрос в том, может ли из этого вырасти настоящее счастье.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».