А что в кино? «Сказка о царе Салтане», «Счастлив, когда ты нет» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Фэнтези «Сказка о царе Салтане» (Россия). По мотивам сказки Александра Пушкина. Царь Салтан влюбляется в простую и добрую девушку Аннушку и берёт её в жёны. Завистливые сёстры и мачеха плетут интриги и подменяют царские письма, из-за чего Аннушку с новорождённым сыном объявляют изменниками и отправляют на верную гибель в бочке посреди океана.
Драма «Первая» (Россия). Паша пытается удержать на плаву унаследованный ночной клуб и собственную жизнь, в которой давно нет чувств. Всё меняется, когда он увлекается подругой близкого человека — эта встреча становится началом болезненного и разрушительного опыта первой любви.
Комедийная мелодрама «Счастлив, когда ты нет» (Россия). Он и она — люди со сложными характерами и запутанной личной жизнью. Случайное знакомство начинается с взаимной неприязни, но быстро перерастает в отношения, которые приносят больше раздражения, чем радости. Вопрос в том, может ли из этого вырасти настоящее счастье.
