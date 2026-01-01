Рязань
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
5 часов назад
367
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 738
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 993
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 436
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Первая

Зумер с замороженными чувствами влюбляется в девушку из страны чудес. Молодое кино в декорациях весенней Москвы. У Паши никогда не было любви, но есть ночной клуб, доставшийся в наследство. У клуба долги. Паша не справляется, но и продать не может — это все, что осталось от родителей. А еще у Паши есть подруга Леся, которая терпеливо ждет, когда его чувства наконец-то оттают. И они размораживаются, когда Леся знакомит Пашу со своей подругой Алисой. Алиса не в ответе за тех, кого приручила. Она и станет первой, кто взломает чувства Паши, превратив его жизнь в полное безумие.

Режиссёр
Анна Харичева
Актёры
Олег Савостюк, Ирина Новиченко, Александра Флоринская, Екатерина Круглова, Виталий Щербина, Евгений Коряковский, Александр Усердин
Продолж.
97 мин.
Премьера
12 февраля 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма

