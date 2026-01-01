Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 702
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 950
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 417
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 733
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Сказка о царе Салтане
Кино

Сказка о царе Салтане

Одним темным зимним вечером молодому царю Салтану посчастливилось найти себе царицу родом из простой русской семьи. Его так впечатлила речь юной прелестницы, что он в тот же вечер обвенчался с ней, а двух ее сестер забрал с собой во дворец в качестве прислуги. Однако коварные девушки не разделяют счастья своей более везучей сестры и начинают строить козни. Салтан уезжает в длительный военный поход, за время которого молодая царица рожает ему сына. Злобные сестрицы пишут депешу царю, где нагло врут про ребенка: дескать, родила царица неведомо кого, «и не сына и не дочь». Салтан расстроен, но приказывает подождать до его возвращения. Сестры же подменяют письмо, и в результате девушку с сыном в лучших садистских традициях запечатывают в деревянную бочку и бросают в океан.

Режиссёр
Сарик Андреасян
Актёры
Павел Прилучный, Алексей Онежен, Елизавета Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров, Алиса Стасюк
Премьера
12 февраля 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Фэнтези

