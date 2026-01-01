Сказка о царе Салтане

Одним темным зимним вечером молодому царю Салтану посчастливилось найти себе царицу родом из простой русской семьи. Его так впечатлила речь юной прелестницы, что он в тот же вечер обвенчался с ней, а двух ее сестер забрал с собой во дворец в качестве прислуги. Однако коварные девушки не разделяют счастья своей более везучей сестры и начинают строить козни. Салтан уезжает в длительный военный поход, за время которого молодая царица рожает ему сына. Злобные сестрицы пишут депешу царю, где нагло врут про ребенка: дескать, родила царица неведомо кого, «и не сына и не дочь». Салтан расстроен, но приказывает подождать до его возвращения. Сестры же подменяют письмо, и в результате девушку с сыном в лучших садистских традициях запечатывают в деревянную бочку и бросают в океан.