Счастлив, когда ты нет

Евгений и Евгения — обладатели одинаковых имен, тяжелых характеров и сложностей в личной жизни. Он влюблен в невесту лучшего друга, а она спит с начальником. Молодые люди случайно встречаются на вечеринке и мгновенно проникаются друг к другу взаимной… антипатией. Но это не мешает им оказаться в одной постели. Вот только после этого все становится еще сложнее. Можно ли быть счастливым с тем, кто все время тебя бесит, или лучше и не пытаться?
- Режиссёр
- Игорь Марченко
- Актёры
- Александра Бортич, Георгий Токаев, Софья Райзман, Евгений Санников, Евгения Калинец, Антон Момот
- Продолж.
- 105 мин.
- Премьера
-
12 февраля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Романтика, Мелодрама