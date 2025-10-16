«Вандальные» работы над клубом Дворянского собрания закончилось административным делом

После того, как рабочие сбивали молотками декор со здания летнего клуба Дворянского собрания, возбудили административное дело. Об этом написали «КП-Рязань» со ссылкой на областную инспекцию ОКН. В материале написано, что региональная инспекция ОКН провела проверку и назвала работы на объекте культурного наследия «незаконными». «Факт проведения незаконных работ нашел свое подтверждение. Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование», — привели в КП комментарий Инспекции. Напомним, после жалоб рязанцев на «вандальные» работы по ремонту клуба Дворянского собрания, реставрацию приостановили. На видео засняли, что деревянные элементы фасада здания рабочие демонтируют с помощью молотков. Деревянные элементы вряд ли сохранятся после такого демонтажа, возмущались рязанцы.

