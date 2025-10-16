«Вандальные» работы над клубом Дворянского собрания закончилось административным делом

Рязань
После того, как рабочие сбивали молотками декор со здания летнего клуба Дворянского собрания, возбудили административное дело. Об этом написали «КП-Рязань» со ссылкой на областную инспекцию ОКН. В материале написано, что региональная инспекция ОКН провела проверку и назвала работы на объекте культурного наследия «незаконными». «Факт проведения незаконных работ нашел свое подтверждение. Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование», — привели в КП комментарий Инспекции. Напомним, после жалоб рязанцев на «вандальные» работы по ремонту клуба Дворянского собрания, реставрацию приостановили. На видео засняли, что деревянные элементы фасада здания рабочие демонтируют с помощью молотков. Деревянные элементы вряд ли сохранятся после такого демонтажа, возмущались рязанцы.

После того, как рабочие сбивали молотками декор со здания летнего клуба Дворянского собрания, возбудили административное дело. Об этом написали «КП-Рязань» со ссылкой на областную инспекцию ОКН.

В материале написано, что региональная инспекция ОКН провела проверку и назвала работы на объекте культурного наследия «незаконными».

"Факт проведения незаконных работ нашел свое подтверждение. Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование", — привели в КП комментарий Инспекции.

Напомним, после жалоб рязанцев на «вандальные» работы по ремонту клуба Дворянского собрания, реставрацию приостановили. На видео засняли, что деревянные элементы фасада здания рабочие демонтируют с помощью молотков. Деревянные элементы вряд ли сохранятся после такого демонтажа, возмущались рязанцы.