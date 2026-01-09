Приостановлена работа лыжной трассы на рязанском БК «Алмаз»

Выход на трассу будет закрыт до 16:00 9 января. Причина — погодные условия.

Приостановлена работа лыжной трассы на рязанском БК «Алмаз». Об этом сообщили в соцсетях комплекса.

Напомним, на Рязанскую область обрушился балканский циклон «Фрэнсис». Сообщалось, что он принесет в регионы ЦФО сильнейшие снегопады, которых не было 70 лет.

В Рязани введен режим повышенной готовности.

Фото: группа «Биатлонный комплекс „Алмаз“» в «ВК».