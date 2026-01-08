Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
Птн, 09
Сбт, 10
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 81.00 08/01 17:55
Нал. EUR 93.03 / 95.19 08/01 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
10 часов назад
3 465
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
Вчера 15:00
578
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
1 855
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
874
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В МЖД прокомментировали инцидент с электричкой Рязань — Москва
«8 января на станции Фруктовая Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку экспресс № 7043 Рязань-1 — Москва. Пассажиры были высажены на платформе станции Фруктовая и смогли продолжить путь на электричке № 6995 в 15:54», — сообщили РЗН. инфо в пресс-службе МЖД. Там добавили, что на движение других поездов ситуация не повлияла. В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. Ранее сообщалось, электричка Рязань — Москва сломалась, пассажиры больше часа простояли на морозе.

В пресс-службе МЖД прокомментировали РЗН. инфо инцидент с электричкой Рязань — Москва.

«Сегодня [8 января] на станции Фруктовая Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку экспресс № 7043 Рязань-1 — Москва. Пассажиры были высажены на платформе станции Фруктовая и смогли продолжить путь на электричке № 6995 в 15:54», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что на движение других поездов ситуация не повлияла.

В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, электричка Рязань — Москва сломалась, пассажиры больше часа простояли на морозе.