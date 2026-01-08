В МЖД прокомментировали инцидент с электричкой Рязань — Москва

В пресс-службе МЖД прокомментировали РЗН. инфо инцидент с электричкой Рязань — Москва.

«Сегодня [8 января] на станции Фруктовая Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку экспресс № 7043 Рязань-1 — Москва. Пассажиры были высажены на платформе станции Фруктовая и смогли продолжить путь на электричке № 6995 в 15:54», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что на движение других поездов ситуация не повлияла.

В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, электричка Рязань — Москва сломалась, пассажиры больше часа простояли на морозе.