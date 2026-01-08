Электричка Рязань — Москва сломалась, пассажиры больше часа простояли на морозе

Речь идёт о поезде, который отправился в 12:51 из Рязани в Москву. По словам пассажирки, в самом начале пути в электричке пропадал свет. На станции Фруктовая он остановился. Пассажирам сообщили, что произошла поломка. «При этом никакой информации нам не дали. Просто вывели из поезда и сказали ждать. Сначала нам сказали перейти на другую платформу, потому что электричка придёт туда. Люди с колясками, с сумками, с чемоданами пошли. Потом кто-то крикнул, что нужно вернуться обратно. Кто-то вернулся, кто-то нет… Очень сильно замёрзли!» — рассказала девушка. В итоге сломавшийся экспресс отбуксировали, за людьми приехала другая электричка. До Москвы пассажиры доберутся на несколько часов позже запланированного, заключили в публикации.

8 января электричка Рязань — Москва сломалась в дороге, пассажиры больше часа простояли на морозе. Об этом 7info сообщила читательница.

Речь идёт о поезде, который отправился в 12:51 из Рязани в Москву. По словам пассажирки, в самом начале пути в электричке пропадал свет. На станции Фруктовая он остановился. Пассажирам сообщили, что произошла поломка.

«При этом никакой информации нам не дали. Просто вывели из поезда и сказали ждать. Сначала нам сказали перейти на другую платформу, потому что электричка придёт туда. Люди с колясками, с сумками, с чемоданами пошли. Потом кто-то крикнул, что нужно вернуться обратно. Кто-то вернулся, кто-то нет… Очень сильно замёрзли!» — рассказала девушка.

В итоге сломавшийся экспресс отбуксировали, за людьми приехала другая электричка. До Москвы пассажиры доберутся на несколько часов позже запланированного, заключили в публикации.

Позже в пресс-службе МЖД РЗН. инфо прокомментировали инцидент с электричкой Рязань — Москва.

