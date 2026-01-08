Стали известны новые подробности инцидента со сломавшейся электричкой из Рязани

Как рассказали пассажиры, на подъезде к станции Фруктовая поезд остановился в поле. В вагонах погас свет, отключились туалет и отопление. «Где-то около часа мы сидели без всего, ждали, пока приедет тягач, который должен был этот поезд отвезти вместе со всеми в Москву», — сообщили очевидцы. Когда прибыл тягач, оказалось, что поезд все равно не сможет ехать дальше, добавили пассажиры. Уточняется, что людей попросили дойти до вокзала, откуда отправится электричка до Москвы.

Стали известны новые подробности инцидента с электричкой Рязань — Москва. Их сообщили «Осторожно, новости».

Как рассказали пассажиры каналу, на подъезде к станции Фруктовая поезд остановился в поле. В вагонах погас свет, отключились туалет и отопление.

«Где-то около часа мы сидели без всего, ждали, пока приедет тягач, который должен был этот поезд отвезти вместе со всеми в Москву», — сообщили очевидцы.

Когда прибыл тягач, оказалось, что поезд все равно не сможет ехать дальше, добавили пассажиры. Уточняется, что людей попросили дойти до вокзала, откуда отправится электричка до Москвы.

«Нужно было пройти вперед по этим сугробам. В огромной толпе людей. И дальше перейти через огромный мост. Люди с чемоданами, с детьми, с колясками», — рассказали каналу пассажиры.

Когда люди добрались до места и ждали электричку, им объявили, что поезд придет с места, откуда всех изначально высадили.

«Пришлось преодолевать тот же долгий путь по сугробам через мост, но в другую сторону. На самой платформе, откуда отходил поезд, для людей не хватало места, образовалась давка», — заключили очевидцы.

Напомним, инцидент произошел 8 января. В МЖД прокомментировали случившееся.

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости».