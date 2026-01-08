Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
Птн, 09
Сбт, 10
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 81.00 08/01 17:55
Нал. EUR 93.03 / 95.19 08/01 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
13 часов назад
4 654
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
Вчера 15:00
612
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
1 913
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
897
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Стали известны новые подробности инцидента со сломавшейся электричкой из Рязани
Как рассказали пассажиры, на подъезде к станции Фруктовая поезд остановился в поле. В вагонах погас свет, отключились туалет и отопление. «Где-то около часа мы сидели без всего, ждали, пока приедет тягач, который должен был этот поезд отвезти вместе со всеми в Москву», — сообщили очевидцы. Когда прибыл тягач, оказалось, что поезд все равно не сможет ехать дальше, добавили пассажиры. Уточняется, что людей попросили дойти до вокзала, откуда отправится электричка до Москвы.

Стали известны новые подробности инцидента с электричкой Рязань — Москва. Их сообщили «Осторожно, новости».

Как рассказали пассажиры каналу, на подъезде к станции Фруктовая поезд остановился в поле. В вагонах погас свет, отключились туалет и отопление.

«Где-то около часа мы сидели без всего, ждали, пока приедет тягач, который должен был этот поезд отвезти вместе со всеми в Москву», — сообщили очевидцы.

Когда прибыл тягач, оказалось, что поезд все равно не сможет ехать дальше, добавили пассажиры. Уточняется, что людей попросили дойти до вокзала, откуда отправится электричка до Москвы.

«Нужно было пройти вперед по этим сугробам. В огромной толпе людей. И дальше перейти через огромный мост. Люди с чемоданами, с детьми, с колясками», — рассказали каналу пассажиры.

Когда люди добрались до места и ждали электричку, им объявили, что поезд придет с места, откуда всех изначально высадили.

«Пришлось преодолевать тот же долгий путь по сугробам через мост, но в другую сторону. На самой платформе, откуда отходил поезд, для людей не хватало места, образовалась давка», — заключили очевидцы.

Напомним, инцидент произошел 8 января. В МЖД прокомментировали случившееся.

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости».