Угнанный танкер Marinera зарегистрирован на компанию из Рязани

Танкер Marinera с декабря принадлежит российской компании «Буревестмарин». Согласно открытым источникам, она была зарегистрирована в Рязани в июле 2025 года. Учредителем и гендиректором указан Илья Бугай, который также является гендиректором компаний «Руснефтехимторг» и «Курсинвест».

Угнанный танкер Marinera зарегистрирован на компанию из Рязани. Об этом 8 января сообщил ряд Telegram-каналов со ссылкой на Financial Times.

Напомним, 7 января стало известно, что американские военные задержали российский нефтяной танкер Marinera в Атлантическом океане. Министр обороны США Пит Хегсет также отметил, что это связано с блокадой поставок венесуэльской нефти.

Позже стало известно, что в Соединенных Штатах хотят привлечь к суду экипаж танкера.

Фото: U.S. European Command/X (Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X).