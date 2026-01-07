В США заявили о задержании российского танкера «Маринера»

Европейское командование ВС США сообщило о задержании российского нефтяного танкера «Маринера» в северной Атлантике. Операция проведена по ордеру федерального суда с участием Минюста, Минвнутренней безопасности и при координации с Пентагоном. В МИД России выразили обеспокоенность, отметив, что танкер находился в международных водах под российским флагом и действовал в соответствии с международным морским правом. В Москве считают действия США и НАТО несоразмерными. Также подчеркнута необходимость соблюдать принцип свободы судоходства, который декларируют западные страны.

Европейское командование Вооруженных сил США объявило о задержании российского нефтяного танкера «Маринера» в северной части Атлантического океана. Об этом пишет РИА Новости.

«Судно M/V Bella 1 было задержано за нарушение санкций США на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro», — говорится в сообщении EUCOM в соцсетях.

Уточняется, что операция проведена на основании ордера федерального суда США и осуществлена совместно с Министерством юстиции и Министерством внутренней безопасности США при координации с Пентагоном.

Со своей стороны МИД России выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. В ведомстве отметили, что танкер находился в международных водах под российским флагом и действовал в полном соответствии с международным морским правом.

В Москве подчеркнули, что действия США и НАТО в отношении «Маринеры» выглядят несоразмерными и вызывают тревогу, учитывая мирный статус судна. Российское внешнеполитическое ведомство также напомнило о необходимости соблюдения принципа свободы судоходства, на котором настаивают западные страны.

