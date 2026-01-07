В США хотят привлечь к суду экипаж танкера «Маринера»

США планируют привлечь к суду экипаж захваченного российского танкера «Маринера». Об этом сообщил «Абзац». По словам представителей Белого дома, это судно связано с теневым флотом Венесуэлы. Вашингтон считает, что танкер Marinera осуществлял незаконные перевозки венесуэльской нефти, нарушая американские санкции.