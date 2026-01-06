Roblox начала внедрение обязательной проверки возраста для пользователей

Платформа Roblox начала глобальное внедрение обязательной верификации возраста для доступа к чатам и расширенным функциям. Пользователям нужно подтвердить личность с помощью распознавания лица. По словам генерального директора Дэвида Базуки, в тестовом режиме в Австралии и Новой Зеландии более половины активных пользователей успешно подтвердили возраст, а по всему миру процедуру прошли десятки миллионов. Компания считает, что это повысит безопасность общения, обеспечит соответствие контента возрасту и позволит молодым пользователям (до 13 лет) общаться в ограниченных группах с усиленной защитой, а старшим — получить больше возможностей для самовыражения.

Платформа Roblox начала глобальное внедрение обязательной проверки возраста для пользователей, желающих получить доступ к чатам и расширенному функционалу сервиса. Генеральный директор Roblox Дэвид Базуки сообщил об этом в соцсетях.

Для прохождения верификации пользователям потребуется подтвердить свою личность с помощью технологии распознавания лица. По словам Базуки, система уже продемонстрировала высокую вовлеченность во время тестирования: в Австралии и Новой Зеландии более половины ежедневных активных пользователей успешно подтвердили свой возраст, а по всему миру процедуру прошли десятки миллионов человек.

Компания считает, что понимание примерного возраста собеседников сделает общение более безопасным и соответствующим возрасту пользователей. «Наличие более точного представления о возрасте людей во время общения поможет нам создать еще более безопасную и подходящую по возрасту среду для всех», — отметил Базуки.

Для пользователей младше 13 лет проверка возраста позволит ограничить общение рамками своей возрастной группы с усиленными мерами защиты, а для старших — откроет более широкие возможности для чатов и самовыражения.

Roblox также подчеркнула, что изображения пользователей не сохраняются, а сама процедура занимает минимум времени. Несмотря на то, что система не идеальна, компания считает ее важным шагом к формированию более безопасного онлайн-сообщества и призывает родителей обсуждать с детьми вопросы цифровой безопасности.

