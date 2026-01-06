Roblox начала внедрение обязательной проверки возраста для пользователей

Платформа Roblox начала глобальное внедрение обязательной проверки возраста для пользователей, желающих получить доступ к чатам и расширенному функционалу сервиса. Генеральный директор Roblox Дэвид Базуки сообщил об этом в соцсетях.
Для прохождения верификации пользователям потребуется подтвердить свою личность с помощью технологии распознавания лица. По словам Базуки, система уже продемонстрировала высокую вовлеченность во время тестирования: в Австралии и Новой Зеландии более половины ежедневных активных пользователей успешно подтвердили свой возраст, а по всему миру процедуру прошли десятки миллионов человек.
Компания считает, что понимание примерного возраста собеседников сделает общение более безопасным и соответствующим возрасту пользователей. «Наличие более точного представления о возрасте людей во время общения поможет нам создать еще более безопасную и подходящую по возрасту среду для всех», — отметил Базуки.
Для пользователей младше 13 лет проверка возраста позволит ограничить общение рамками своей возрастной группы с усиленными мерами защиты, а для старших — откроет более широкие возможности для чатов и самовыражения.
Roblox также подчеркнула, что изображения пользователей не сохраняются, а сама процедура занимает минимум времени. Несмотря на то, что система не идеальна, компания считает ее важным шагом к формированию более безопасного онлайн-сообщества и призывает родителей обсуждать с детьми вопросы цифровой безопасности.
