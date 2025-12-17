Roblox выразила готовность изменить подход к модерации контента в России

Администрация Roblox готова пересмотреть свою модерацию контента для соблюдения российских законов. Об этом пишет РБК. Ведомство Роскомнадзора сообщило, что руководство платформы выразило готовность поэтапно адаптировать свою работу в России к требованиям законодательства. Если это не просто заявление, а реальная готовность изменить подход к обеспечению безопасности детей в интернете, Роскомнадзор будет взаимодействовать с Roblox как с любым другим сервисом, соблюдающим российские законы.