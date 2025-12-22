Рязань
В Госдуме назвали сроки разблокировки Roblox в России
Игра Roblox может вернуться в Россию через 2-3 месяца при условии соответствия российскому законодательству. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы Андрей Свинцов. Диалог с разработчиками уже идет. По словам Свинцова, законы понятны и выполнимы, но доработка платформы требует времени и ресурсов. Возможно, на время решения технических вопросов часть функций будет заблокирована. При возвращении Roblox в Россию уже окончательно часть функций будет ограничена. В ближайший месяц планируется подписание соглашения с провайдерами и дата-центрами по обработке данных и модерации контента.

Игра Roblox может снова стать доступна в России через два-три месяца, при условии готовности платформы исполнять российское законодательство. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, передает «Абзац».

По словам Свинцова, диалог между разработчиками игры и российскими властями уже начался. Он подчеркнул, что российское законодательство является понятным и выполнимым, хотя доработка больших IT-решений требует времени и ресурсов. «Само по себе оно вряд ли произойдет. Это можно за два-три месяца исполнить, за исключением, возможно, каких-то доработок самого IT-решения. Но я думаю, что они технически могут просто какую-то часть подблокировать до момента, пока это не заработает уже под наши требования», — отметил парламентарий.

Уточняется, что при возвращении Roblox в Россию отдельные функции игры будут отключены или работать с ограничениями. В ближайший месяц планируется подписать договора с провайдерами и дата-центрами, которые будут касаться технических аспектов, таких как обработка данных и модерация контента игры.

Ранее Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака Robux в России.

Напомним, компания выразила готовность изменить подход к модерации контента в России.