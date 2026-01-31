Рязань
Итоги года New
Публикации
В районе Рязани снова пропал свет
В Солотче снова пропал свет. Об этом сообщили в городских электросетях 31 января.

Отмечается, что в 11:30 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим улицам в Солотче:

  • Район Солотча;
  • Почтовая;
  • Санаторий;
  • Мещерская.

Бригады осуществляют локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей, подчеркнули в РГРЭС.

Восстановление подачи ресурса планируется в течение четырех часов с момента отключения.

Напомним, жители Солотчи оставались без света дважды 30 января.