В районе Рязани снова пропал свет
В Солотче снова пропал свет. Об этом сообщили в городских электросетях 31 января.
Отмечается, что в 11:30 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим улицам в Солотче:
- Район Солотча;
- Почтовая;
- Санаторий;
- Мещерская.
Бригады осуществляют локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей, подчеркнули в РГРЭС.
Восстановление подачи ресурса планируется в течение четырех часов с момента отключения.
Напомним, жители Солотчи оставались без света дважды 30 января.