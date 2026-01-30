В Солотче повторно пропал свет спустя час после завершения ремонтных работ
В 8:00 30 января из-за обрыва воздушной линии электропередачи в Солотче отключали свет. В 11:34 говорилось, что бригады АО «РГРЭС» восстановили электроснабжение. Однако в 12:38 свет снова отключили на следующих улицах: Вольная; Первомайская; Солотчинское шоссе; Школьная; Лесная; Почтовая; Мещерская; Санаторий. На месте работают аварийные бригады.
В Солотче спустя час после восстановления электричества произошло повторное отключение. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.
В 8:00 30 января из-за обрыва воздушной линии электропередачи в Солотче отключали свет. В 11:34 говорилось, что бригады АО «РГРЭС» восстановили электроснабжение.
Однако в 12:38 свет снова отключили на следующих улицах:
- Вольная;
- Первомайская;
- Солотчинское шоссе;
- Школьная;
- Лесная;
- Почтовая;
- Мещерская;
- Санаторий.
На месте работают аварийные бригады.
Обновлено: позже в РГРЭС сообщили, что в 13:15 подача электричества частично восстановлена.