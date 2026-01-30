Жители Солотчи остались без света
Отмечается, что в 8:00 из-за технологического нарушения пропал свет на следующих улицах: Санаторий, Солотчинское шоссе, Почтовая, Мещерская, Солотча р-н. Сейчас бригады РГРЭС ведут работы по восстановлению электроснабжения.
