Следствие выявило еще один эпизод в деле о взятке экс-главврача Рязанской ОКБ

В Рязанской области продолжается расследование уголовного дела о взятке бывшего главврача Рязанской ОКБ Олега Шалаева. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону. В рамках расследования данного дела выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого, а именно получение взятки в крупном размере от руководителя коммерческой организации (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Отмечается, что выявить еще один эпизод удалось благодаря тесной работе следователей вместе с сотрудниками региональных управлений БЭП, ПК МВД и ФСБ России.

Напомним, обвиняемый получил взятку в размере около 300 тысяч рублей от руководителя коммерческой компании. За эти деньги он предоставлял информацию о закупках медоборудования и помогал предпринимателю выигрывать аукционы. Теперь, по данным следствия, общая сумма взятки составляет 400 тысячи рублей.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия для сбора доказательств и выявления других возможных преступлений, связанных с этим делом. Обвиняемый находится под стражей с 23 января 2026 года, расследование продолжается.