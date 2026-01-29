ТПП предлагает самоограничения при легализации онлайн-казино

«Если государство примет решение двигаться в сторону легализации, она должна сопровождаться максимально жесткими и понятными правилами. Речь идет о строгом возрастном цензе, обязательной идентификации игроков, включая вход через портал „Госуслуги“, а также о системе самоограничений — лимитах на размер ставок, суммарные потери и время игры. Эти механизмы должны быть не рекомендательными, а обязательными», — отметил Катырин.

Торгово-промышленная палата РФ считает важным ограничить ставки и длительность игровых сессий в легальных онлайн-казино. Об этом «Известиям» 29 января сообщил глава палаты Сергей Катырин.

Он подчеркнул необходимость введения обязательных отчислений от онлайн-казино на социальные нужды, как это сделано для букмекерских компаний.

По оценке Минфина, годовой оборот нелегального рынка онлайн-азартных игр превышает 3 трлн рублей, и государство не контролирует эти финансовые потоки и не получает налоги.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России. При этом в Госдуме раскритиковали предложение легализовать онлайн-казино в России, выдвинутое главой Минфина Антоном Силуановым.