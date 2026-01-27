Рязань
По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, эта мера может иметь серьезные негативные последствия для общества, например, разорение многих семей и множество личных трагедий. «Если мыслить в духе этой инициативы, то можно дойти и до легализации проституции и наркомании, как в некоторых странах Запада», — отметил он. Депутат также предложил рассмотреть альтернативные способы пополнения бюджета, например, использование неиспользуемых остатков на счетах.

В Госдуме раскритиковали предложение легализовать онлайн-казино в России, выдвинутое главой Минфина Антоном Силуановым. Об этом пишет «Газета. ру».

В своем письме президенту он отметил, что такое решение может принести государству около 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако, по мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, эта мера может иметь серьезные негативные последствия для общества.

Делягин охарактеризовал инициативу как «порочный, отчаянный и безжалостный шаг», который может привести к разорению многих семей и множеству личных трагедий. Он подчеркнул, что, хотя бюджет может и пополнится, Минфин не учитывает социальные риски, связанные с легализацией азартных игр.

«Если мыслить в духе этой инициативы, то можно дойти и до легализации проституции и наркомании, как в некоторых странах Запада», — отметил он.

Депутат также предложил рассмотреть альтернативные способы пополнения бюджета, например, использование неиспользуемых остатков на счетах.