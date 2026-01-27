«Ъ»: в России хотят легализовать онлайн-казино

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с содержанием инициативы.

Минфин предлагает создать специального оператора онлайн-казино с отчислением не менее 30% выручки в бюджет. Администрирование налога предполагается возложить на ППК «Единый регулятор азартных игр». Также предлагается установить возрастное ограничение для пользователей — не моложе 21 года.

По оценке Минфина, в случае легализации доходы федерального бюджета могут составить около 100 млрд рублей в год. Оборот нелегального рынка онлайн-азартных игр в России оценивается более чем в 3 трлн рублей ежегодно.