А что в кино? «Броненосец «Потемкин», «Золотой дубль» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Семейная комедия «Папа может» (Россия). После семейной ссоры Вера уезжает в отпуск, оставив мужа Виктора одного с четырьмя детьми и собакой. Привычный порядок рушится, а успешный топ-менеджер сталкивается с повседневными заботами, к которым оказывается не готов.

Исторический триллер «Броненосец «Потемкин» (СССР). Июнь 1905 года. На броненосце Черноморского флота вспыхивает мятеж, вызванный жестоким обращением с матросами. События на корабле становятся частью масштабных общественных волнений в Одессе и символом революционных настроений начала XX века. Ре-релиз к 100-летию картины.

Спортивная драма «Золотой дубль» (Россия). Футбольный тренер Никита Симонян возглавляет ереванский «Арарат» и ставит цель выиграть чемпионат и Кубок СССР в одном сезоне. На пути к успеху ему предстоит преодолеть сопротивление команды и жесткое противостояние с соперниками.

