Броненосец «Потемкин»

Российская империя, июнь 1905 года. Матросы Черноморского флота, служащие на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», отказываются от борща с испорченным мясом. Бунтовщиков приговаривают к расстрелу, но команда корабля под предводительством матроса Вакуленчука объединяется против офицеров. Параллельно на берегу Одессы начинаются общественные волнения, которые войдут в историю как часть Первой русской революции.