Броненосец «Потемкин»

Российская империя, июнь 1905 года. Матросы Черноморского флота, служащие на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», отказываются от борща с испорченным мясом. Бунтовщиков приговаривают к расстрелу, но команда корабля под предводительством матроса Вакуленчука объединяется против офицеров. Параллельно на берегу Одессы начинаются общественные волнения, которые войдут в историю как часть Первой русской революции.
- Страна
- СССР
- Режиссёр
- Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров
- Актёры
- Григорий Александров, Иван Бобров, Александр Антонов, Владимир Барский, Михаил Гоморов, Сергей Эйзенштейн, Юлия Эйзенштейн, Андрей Файт, Владимир Уральский
- Продолж.
- 75 мин.
- Премьера
-
18 января 1926 в России
- Возраст
- 0+
- Жанры
- Исторический фильм, Драма, Война