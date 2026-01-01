Легендарный спартаковец Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую задачу: нацеливается на «золотой дубль» — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР, — но команда не принимает нового тренера, а главный противник готов на все ради победы.
- Режиссёр
- Мгер Мкртчян
- Актёры
- Егор Бероев, Софья Донианц, Ксения Алферова, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, Давид Акопян, Константин Юшкевич, Анатолий Котенев, Евгений Бакалов, Бабкен Чобанян, Арман Навасардян, Микаэл Арамян, Александр Буянов
- Продолж.
- 120 мин.
- Премьера
-
29 января 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма, Спортивный фильм