В Рязани власти объяснили сбои в системе отслеживания общественного транспорта

«Троллейбусы подключены к системе ГЛОНАСС. В настоящее время из-за нестабильной работой системы могут происходить сбои в передачи данных. Приносим свои извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении мэрии. Ранее жители Рязани жаловались на сбои в работе информационных табло и приложении bus62.

