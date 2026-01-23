Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
-16°
Сбт, 24
-18°
Вск, 25
-17°
ЦБ USD 76.04 -1.48 23/01
ЦБ EUR 88.79 -1.93 23/01
Нал. USD 76.97 / 77.00 23/01 12:05
Нал. EUR 89.91 / 90.51 23/01 12:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
1 085
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 729
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
964
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 048
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани в суде озвучили доказательства по делу экс-министра Василевского
В Советском районном суде Рязани 22 января рассмотрели дело в отношении бывшего министра строительного комплекса Рязанской области Дмитрия Василевского. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, попытке аналогичного преступления и злоупотреблении служебным положением.

В Советском районном суде Рязани 22 января рассмотрели дело в отношении бывшего министра строительного комплекса Рязанской области Дмитрия Василевского. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, попытке аналогичного преступления и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщило издание «Рязанские новости».

В начале заседания прокурор озвучил показания заместителя гендиректора ООО «Алиста» Максима Бочкова, фигуранта дела.

Согласно представленным материалам, Бочков уведомил о совершённом преступлении. По его словам, в начале 2023 года он через общего знакомого установил контакт с министром строительного комплекса Рязанской области Дмитрием Василевским.

Бочков встречался с Василевским и обсуждал сотрудничество. Чиновник попросил уже нового партнёра создать организацию для строительства объектов в городе с юридическим адресом в Рязани. Так появилась «Алиста», директором которого назначили брата Максима Бочкова, но фактически ей управлял сам Максим. Позже выяснилось, что нужно достроить и реконструировать среднюю школу в селе Тюшево Рязанского района. По словам Василевского, объект проходил через госконтракт, поэтому прибыль с него можно было получить большую прибыль:

«Я пообещал изучить смету, посмотреть объект вживую, а после принять решение. После этого я понял, что стоимости контракта недостаточно для реализации. Выводы я озвучил Василевскому и представителю заказчика. Заказчиками было принято решение увеличить стоимость контракта», — зачитал показания прокурор.

В июне 2023 года, согласно информации, предоставленной Бочковым, Дмитрий Василевский познакомил его с Виталием Ерпылевым, который должен был участвовать в строительстве школы. Стороны намеревались разделить прибыль от этого проекта. Из свидетельских показаний выяснилось, что бывший министр предложил Бочкову взятку в размере 30 процентов от общего дохода.

Однако в сентябре 2023 года Василевский сообщил о наличии ещё одного значимого проекта. Речь шла о возведении многоквартирных домов в Рыбном. Он также потребовал от Бочкова половину прибыли, полученной от этого контракта. Тот согласился, и ООО «Алиста» приступило к строительству домов.

Из показаний свидетеля выяснилось, что Василевский передавал деньги неоднократно. Бочков рассказал, что в ходе строительства домов часто возникали финансовые трудности, и он обращался к нему с просьбой увеличить сумму аванса по контракту и получить дополнительные средства. Василевский решал эти вопросы.

Максим Бочков подчеркнул, что после своего увольнения в 2024 году Василевский не переставал звонить ему и настаивать на возврате обещанных средств. В ответ на это Бочков подал заявление в правоохранительные органы.

После того как были зачитаны показания Бочкова, государственный обвинитель предоставил сведения о подписанных контрактах.

Напомним, о задержании экс-главы минстроя Рязанской области стало известно 14 октября 2024 года.

По версии следствия, Василевский в 2023—2024 годах получил лично и через посредника 22 млн рублей от представителя коммерческой фирмы, осуществляющей строительство многоквартирного жилого дома и объекта социального назначения.

Также известно, что фигурант по делу бывшего министра строительного комплекса региона Дмитрия Василевского Виталий Ерпылев обжаловал приговор Советского районного суда.

Фото: соцсети.