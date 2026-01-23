В Рязани в суде озвучили доказательства по делу экс-министра Василевского

В Советском районном суде Рязани 22 января рассмотрели дело в отношении бывшего министра строительного комплекса Рязанской области Дмитрия Василевского. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, попытке аналогичного преступления и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщило издание «Рязанские новости».

В начале заседания прокурор озвучил показания заместителя гендиректора ООО «Алиста» Максима Бочкова, фигуранта дела.

Согласно представленным материалам, Бочков уведомил о совершённом преступлении. По его словам, в начале 2023 года он через общего знакомого установил контакт с министром строительного комплекса Рязанской области Дмитрием Василевским.

Бочков встречался с Василевским и обсуждал сотрудничество. Чиновник попросил уже нового партнёра создать организацию для строительства объектов в городе с юридическим адресом в Рязани. Так появилась «Алиста», директором которого назначили брата Максима Бочкова, но фактически ей управлял сам Максим. Позже выяснилось, что нужно достроить и реконструировать среднюю школу в селе Тюшево Рязанского района. По словам Василевского, объект проходил через госконтракт, поэтому прибыль с него можно было получить большую прибыль:

«Я пообещал изучить смету, посмотреть объект вживую, а после принять решение. После этого я понял, что стоимости контракта недостаточно для реализации. Выводы я озвучил Василевскому и представителю заказчика. Заказчиками было принято решение увеличить стоимость контракта», — зачитал показания прокурор.

В июне 2023 года, согласно информации, предоставленной Бочковым, Дмитрий Василевский познакомил его с Виталием Ерпылевым, который должен был участвовать в строительстве школы. Стороны намеревались разделить прибыль от этого проекта. Из свидетельских показаний выяснилось, что бывший министр предложил Бочкову взятку в размере 30 процентов от общего дохода.

Однако в сентябре 2023 года Василевский сообщил о наличии ещё одного значимого проекта. Речь шла о возведении многоквартирных домов в Рыбном. Он также потребовал от Бочкова половину прибыли, полученной от этого контракта. Тот согласился, и ООО «Алиста» приступило к строительству домов.

Из показаний свидетеля выяснилось, что Василевский передавал деньги неоднократно. Бочков рассказал, что в ходе строительства домов часто возникали финансовые трудности, и он обращался к нему с просьбой увеличить сумму аванса по контракту и получить дополнительные средства. Василевский решал эти вопросы.

Максим Бочков подчеркнул, что после своего увольнения в 2024 году Василевский не переставал звонить ему и настаивать на возврате обещанных средств. В ответ на это Бочков подал заявление в правоохранительные органы.

После того как были зачитаны показания Бочкова, государственный обвинитель предоставил сведения о подписанных контрактах.

Напомним, о задержании экс-главы минстроя Рязанской области стало известно 14 октября 2024 года.

По версии следствия, Василевский в 2023—2024 годах получил лично и через посредника 22 млн рублей от представителя коммерческой фирмы, осуществляющей строительство многоквартирного жилого дома и объекта социального назначения.

Также известно, что фигурант по делу бывшего министра строительного комплекса региона Дмитрия Василевского Виталий Ерпылев обжаловал приговор Советского районного суда.

Фото: соцсети.