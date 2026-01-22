Осужденные исправительных центров помогают в уборке Рязани от снега

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных центрах Рязанской области, помогают городу убирать снег. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН. Более 80 человек трудятся в дирекции по благоустройству. В их задачи входит расчистка остановок от снега и льда, обработка проезжей части дорог и тротуаров противогололедными материалами. Уточняется, что работа продолжается даже в праздники и по вечерам. Некоторые осужденные управляют снегоуборочной техникой, предварительно пройдя обучение. Как отметили в пресс-службе, после освобождения они могут остаться работать в дирекции благоустройства. Известно, что уже более пяти человек воспользовались этой возможностью.

