Итоги года New
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
Вчера 18:11
1 001
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
740
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 376
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 339
Малков оценил уборку в Рязанской области после снегопадов
Губернатор Павел Малков оценил уборку в Рязанской области после снегопадов. Свое мнение он высказал на заседании областного правительства 20 января.

«Снег устроил нам серьезный экзамен. Погодные эксцессы показывают недостаток ресурсов. Снегопад подсветил проблему. Я много ездил сам за рулем в новогодние праздники, ходил пешком. Федеральные и региональные дороги убирались удовлетворительно, муниципальные не везде, тротуары убрали неудовлетворительно», — сказал глава региона.

Он поручил усилить контроль за управляющими компаниями, многие из которых, как он отметил, работают некачественно, и ускорить ликвидацию наледи и сосулек. Несмотря на рост парка уборочной техники за последние три года, ее все еще недостаточно — по предварительным оценкам, для полноценного обеспечения региона нужно около двух миллиардов рублей, сообщил губернатор.

По данным минтранса, в праздники на дорогах работали 512 единиц техники, использовано 64 тысяч тонн реагентов, движение по региональным трассам не останавливалось.

Как рассказал мэр Борис Ясинский, горадминистрация ежедневно задействует 100-115 машин, а сторонние организации — еще до 40.

Госжилинспекция с 12 января выявила нарушения в работе более чем 15 управляющих компаний и завела административные дела; силами УК убрано свыше 2000 дворов.

Ранее рязанцы рязанцы жаловались на заваленные снегом платные парковки.

Редакция РЗН. Инфо публиковала фоторепортаж с городских улиц после циклона «Фрэнсис» 9 января.