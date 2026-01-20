Малков оценил уборку в Рязанской области после снегопадов

Губернатор Павел Малков оценил уборку в Рязанской области после снегопадов. Свое мнение он высказал на заседании областного правительства 20 января.

«Снег устроил нам серьезный экзамен. Погодные эксцессы показывают недостаток ресурсов. Снегопад подсветил проблему. Я много ездил сам за рулем в новогодние праздники, ходил пешком. Федеральные и региональные дороги убирались удовлетворительно, муниципальные не везде, тротуары убрали неудовлетворительно», — сказал глава региона.

Он поручил усилить контроль за управляющими компаниями, многие из которых, как он отметил, работают некачественно, и ускорить ликвидацию наледи и сосулек. Несмотря на рост парка уборочной техники за последние три года, ее все еще недостаточно — по предварительным оценкам, для полноценного обеспечения региона нужно около двух миллиардов рублей, сообщил губернатор.

По данным минтранса, в праздники на дорогах работали 512 единиц техники, использовано 64 тысяч тонн реагентов, движение по региональным трассам не останавливалось.

Как рассказал мэр Борис Ясинский, горадминистрация ежедневно задействует 100-115 машин, а сторонние организации — еще до 40.

Госжилинспекция с 12 января выявила нарушения в работе более чем 15 управляющих компаний и завела административные дела; силами УК убрано свыше 2000 дворов.

Ранее рязанцы рязанцы жаловались на заваленные снегом платные парковки.

Редакция РЗН. Инфо публиковала фоторепортаж с городских улиц после циклона «Фрэнсис» 9 января.